Два противодиверсионных катера типа «Грачонок» заложили на заводе в Зеленодольске

В Татарстане на Зеленодольском заводе имени Горького сегодня заложили корпуса двух катеров проекта 21 980 «Грачонок». Эти суда являются одиннадцатым и двенадцатым в серии.

На церемонии закладки присутствовал заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Игорь Мухаметшин. По его словам, корабли этого класса показали, что могут решать возложенные на них задачи в самых сложных условиях и обстановке, в том числе и в Сирии, обеспечивая безопасность группировки кораблей ВМФ.

Вице-адмирал Игорь Мухеметшин поздравил корабелов от имени главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, отметив, что «зеленодольские кораблестроители традиционно строят корабли и катера ВМФ с высоким качеством. Отличные тактико-технические характеристики противодиверсионных катеров типа "Грачонок" проверены морем. Такие катера нужны Военно-морскому флоту».

Противодиверсионные катера проекта 21 980 «Грачонок» созданы для охраны водного района и борьбы с диверсантами, а также для оказания содействия Пограничной службе ФСБ РФ при решении задач охраны и защиты государственной границы России.

При стандартном водоизмещении в 138 тонн (длина, ширина, осадка - 31 метр, 7,4 метра, 1,85 метров соответственно) силовая установка из двух дизелей обеспечивает движение полным ходом со скоростью 23 узлов и автономность действий экипажа из восьми человек до пяти суток. На вооружении катера состоит комплекс огневых и радиоэлектронных средств.