Рогозин прокомментировал санкции в отношении российских ракет

Ограничения, введенные Соединенными Штатами на сотрудничество с РФ в ходе космических пусков после 2022 года, тщательно изучили в Роскосмосе. В России будут сотрудничать с теми странами, которые не зависят от Вашингтона, сообщил генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы внимательно изучили решения США по санкциям против наших ракет, хотя далеко не все страны, которые сотрудничают с Роскосмосом, так сильно зависят от США, есть и такие государства, которые вообще Америку в упор не видят», - приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, то Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при пусках американских коммерческих спутников из-за рисков в сфере кибербезопасности. Правила вступят в силу 31 декабря 2022 года.

Ограничительные меры коснутся поставок спутников и пусковых установок. В дополненном за счет России списке уже находятся Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия. В Роскосмосе заявили, что отказ США от использования услуг России по запуску коммерческих спутников не нанесет существенного урона российской космической отрасли.