Путин принял участие в церемонии поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин». Она прошла на территории пассажирского порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге.

На мероприятии Путин отметил, что Россия обладает уникальным ледовым флотом. Это первенство необходимо утверждать и постоянно наращивать позиции, подчеркнул президент.

В церемонии также поучаствовали глава Минтранса Евгений Дитрих, петербургский губернатор Александр Беглов и сын бывшего премьер-министра РФ Виталий Черномырдин.

Ледокол «Виктор Черномырдин» - один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Он способен развивать скорость до 17 узлов на чистой воде и проходить сплошные льды толщиной до трех метров со снежным покровом до 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу.

Ледокол оснащен двумя вертолетными площадками, ангаром и комплексом хранения вертолетного топлива и заправки вертолетов. Главные цели судна - ледовая разведка и буксировка судов, снабжение научных экспедиций в Арктике и Антарктике. Ледокол планируется использовать на Северном морском пути.