Путин поздравил с 75-летием академика РАН Соломонова

Владимир Путин поздравил генерального конструктора Московского института теплотехники, академика РАН Юрия Соломонова с 75-летием. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

Президент отметил его значимый вклад в развитие отечественной конструкторской школы, а также в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны.

Под руководством Соломонова разработан целый ряд ракетных комплексов стратегического назначения - «Тополь-М», «Ярс», «Булава». Всего на его счету более 200 различных изобретений.