Путин поздравил с 75-летием академика РАН Соломонова
Глава государства отметил его вклад в укрепление национальной безопасности РФ.
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Владимир Путин поздравил генерального конструктора Московского института теплотехники, академика РАН Юрия Соломонова с 75-летием. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.
Президент отметил его значимый вклад в развитие отечественной конструкторской школы, а также в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны.
Под руководством Соломонова разработан целый ряд ракетных комплексов стратегического назначения - «Тополь-М», «Ярс», «Булава». Всего на его счету более 200 различных изобретений.