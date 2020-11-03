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Андроид с искусственным разумом будет помогать участникам сборов в центре «Авангард»

Андрей Аркадьев
14:06 03.11.2020
Систему представили на Всероссийском семинаре-совещании с органами власти субъектов РФ.
Андроид с искусственным разумом будет помогать участникам сборов в центре «Авангард»
© Фото: avangard.center

Андроид с системой искусственного разума будет помогать управлять учебным процессом участникам сборов и игр в центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.

«Учебно-методический центр "Авангард" создал инновационную систему управления. Искусственный разум "Авангарда" (ИРА) - это система управления учебным процессом, процессом жизнедеятельности лагеря и база знаний по всем аспектам обучения, в том числе военно-патриотическому воспитанию, истории, военному делу и ОБЖ», - рассказали в министерстве.

Искусственный разум андроида также следит за успеваемостью участников сборов и является частью системы безопасности лагеря.

«ИРА в буквальном смысле является сердцем лагеря, постоянно сопровождая курсантов в процессе жизни и обучения», - отметили в военном ведомстве.

Там рассказали, что систему представили на Всероссийском семинаре-совещании с органами власти субъектов РФ в центре «Авангард», на который приехали более 150 участников-представителей образовательных структур из всех регионов РФ.

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