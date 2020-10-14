МРК «Ингушетия» проходит проливы Босфор и Дарданеллы

Малый ракетный корабль «Ингушетия» проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Экипаж корабля совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где войдет в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота РФ в дальней морской зоне.

На переходе морем экипаж «Ингушетии» выполнил комплекс корабельных учебно-боевых тренировок в полигонах боевой подготовки флота в Черном море.

«Ингушетия» - малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М»), восьмой корабль серии. Заложен 29 августа 2014 года на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Спуск на воду состоялся 11 июня 2019 года.

Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.