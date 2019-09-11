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Не имеющий равных: крейсер «Адмирал Нахимов» получит уникальное вооружение

Виталий Акиньшин
14:09 11.09.2019
Заместитель министра обороны РФ проинспектировал предприятия, вовлеченные в модернизацию боевого корабля.
Не имеющий равных: крейсер «Адмирал Нахимов» получит уникальное вооружение
© Фото: ТРК Звезда

Военно-Морской Флот России получит 11 новейших подводных лодок в течение пяти лет. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в ходе проверки выполнения контрактов по государственному оборонному заказу.

В Северодвинске он посетил завод «Севмаш», где идет перевооружение одного из крупнейших в мире атомных крейсеров «Адмирал Нахимов». После завершения всех работ крейсер получит уникальные боевые возможности. Проект модернизации подразумевает полную замену всех узлов и агрегатов. 

«Адмирал Нахимов» - брат-близнец атомного крейсера «Петр Великий», который в настоящее время выполняет боевые задачи в составе Северного флота. Вскоре он обзаведется новейшим вооружением: ракетными комплексами «Форт-М» и морской версией ЗРК «Панцирь». Также корабль оборудуют новейшим противолодочным вооружением и системами навигации. 

«Самый мощный корабль Военно-Морского Флота надводный. Мы проверили ход работ, на сегодня реализация примерно на 50%. Мы обеспечиваем строго финансирование, как и договаривались с предприятием. Поэтому ожидаем получение корабля в конце 2022 года. После завершения всех работ "Адмирал Нахимов" станет самым мощным кораблем», - заявил Криворучко.

Заместитель министра проинспектировал предприятия оборонки, вовлеченные в модернизацию «Нахимова». Питерский концерн «Гидроприбор», фактический монополист в России по созданию и производству мин и торпед для всех видов подводных лодок и надводных кораблей. Надежность обеспечивает многократный контроль качества каждого узла.

«Мы проводим проверку на функционирование, настройку и обкатку узлов и агрегатов теплового двигателя торпеды. Наше оборудование полностью имитирует рабочие процессы при работе изделия, при работе двигателя торпеды», - рассказал начальник участка цеха № 902 АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Павел Хлопотин.

Самые передовые оптико-электронные системы наведения в рамках гособоронзаказа производят здесь же, в Санкт-Петербурге. Концерн ЦНИИ «Электроприбор». Волоконно-оптические гироскопы позволяют с максимальной точностью наводить на цель практически все вооружение боевого корабля.

«Наши системы сегодня серийно уже поставляются в навигационные комплексы подводных лодок, стратегических и многоцелевых, как дизельных, так и атомных. Они серийно поставляются в зенитно-ракетные комплексы С-300, комплексы "Тополь", на различные надводные корабли», - заявил начальник центра волоконно-оптической техники ЦНИИ «Электроприбор» Денис Волынский.

Уникальное производство оптических датчиков и самого волокна развернуто здесь же, в стерильном помещении. Каждый, кто заходит в него, обязан надеть специальный костюм защищающий от пыли. Все предосторожности оправданы, ведь толщина световода, по которому движется луч, всего 9 микрон.

По словам заместителя министра обороны, в текущем году ВМФ России получит атомный подводный крейсер «Князь Владимир», а до 2024 года еще 10 подлодок нового поколения.

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