В Минобороны рассказали о модернизации атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

В течение пяти лет Военно-морской флот РФ получит 11 новейших подводных лодок. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в ходе проверки выполнения контрактов по государственному оборонному заказу. В Северодвинске он посетил завод «Севмаш», где идет перевооружение одного из крупнейших в мире атомных крейсеров «Адмирал Нахимов», а в Санкт-Петербурге проинспектировал оборонные предприятия, вовлеченные в его модернизацию.

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» в сухом доке завода «Севмаш» приобретает уникальные боевые возможности. Глубокая модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» подразумевает полную замену всех узлов и агрегатов. В настоящее время работы выполнены на 50%. Сейчас идет погрузка крупногабаритного оборудования.

«Адмирал Нахимов» - это брат-близнец атомного крейсера «Петр Великий», который в настоящее время выполняет боевые задачи в составе Северного флота.

«Адмирал Нахимов» получит самое современное вооружение: ракетные комплексы «Форт-М» и морская версия ЗРК «Панцирь», а также новейшее противолодочное вооружение и системы навигации. Вернуть в состав Северного флота корабль планируют уже 2022 году.

«Мы обеспечиваем строго финансирование. Как договаривались с предприятием. Поэтому ожидаем получение корабля в конце 2022-го года», - сказал Криворучко.

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко, инспектирует предприятия оборонки, вовлеченные в модернизацию «Адмирала Нахимова».

Петербургский концерн «Гидроприбор» - фактический монополист в России по созданию и производству мин и торпед для всех видов подводных лодок и надводных кораблей.

Самые передовые оптико-электронные системы наведения в рамках гособоронзаказа производят в Санкт-Петербурге. В концерне ЦНИИ «Электроприбор» создают волоконно-оптические гироскопы, которые позволяют с максимальной точностью наводить на цель практически все вооружение боевого корабля.

«Наши системы сегодня серийно уже поставляются в навигационные комплексы подводных лодок, и стратегических и многоцелевых - как дизельных, так и атомных. Они серийно поставляются в зенитно-ракетные комплексы С-300, комплексы "Тополь"», - рассказал начальник центра волоконно-оптической техники ЦНИИ «Электроприбор» Денис Волынский.

Уникальное производство оптических датчиков и самого волокна развернуто тоже здесь.

По словам заместителя министра обороны РФ, в текущем году ВМФ России получит атомный подводный крейсер «Князь Владимир», а до 2024 года - еще 10 подлодок нового поколения.