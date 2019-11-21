Батарею арктических «Торов» развернут в Арктике
Комплексы «Тор-М2ДТ» специально разработаны для выполнения задач в Арктике.
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Батарея зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» заступит на боевое дежурство 30 ноября в Мурманской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что батарея Тор-М2ДТ отдельной мотострелковой бригады заступит на боевое дежурство в Мурманской области.
Ранее о поступлении комплексов сообщал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
Летом комплексы провели боевые пуски на полигон Капустин Яр.
«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.
«Тор-М2ДТ» (9K331МДТ) - арктический вариант зенитного ракетного комплекса с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30.