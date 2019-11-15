РЛС «Сула» впервые покажут за рубежом

Новую радиолокационную станцию (РЛС) «Сула», предназначенную для наблюдения за космическими объектами, представит концерн «Алмаз-Антей» на международном авиасалоне Dubai Airshow-2019. Выставка авиационно-космической техники пройдет в Дубае с 17 по 21 ноября.

На экспозиции холдинг представит модели зенитных ракетных систем (ЗРС) и комплексов различной дальности, а также радиолокационных станций (РЛС), всего - более 20 моделей продукции военного назначения. РЛС «Сула» за рубежом будет показана впервые, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Алмаз-Антей».

Пространство, занимаемое холдингом, будет состоять из шести тематических зон. В зоне зенитных ракетных систем большой дальности иностранные делегации увидят модели средств из состава зенитной ракетной системы «Антей-2500»: командный пункт, РЛС кругового обзора, РЛС секторного обзора, многоканальную станцию наведения ракет, пусковую и пуско-заряжающую установки.

В другой зоне - модели средств из состава зенитного ракетного комплекса противовоздушной обороны «Викинг»: пункт боевого управления, станцию обнаружения целей, самоходную огневую установку, пусковую установку. Также будет зона, где представлены модификации всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса «Тор»: ЗРК «Тор-М2Э», «Тор-М2К» и «Тор-М2КМ».

Ранее сообщалось, что на выставке в Дубае покажут макет новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э. Также гости увидят вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ка-29, Ми-28НЭ, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-26 и Ми-38, «Ансат», самолеты Су-35, МиГ-35, Су-32 и натурный образец учебно-боевого самолета Як-130.