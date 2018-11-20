Названы сроки спуска на воду атомного крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации

Спустить на воду атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в 2020 году намерены на ПО «Севмаш». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Основная покраска корабля планируется летом 2019 года. Перед корабелами "Cевмаша" стоит задача в 2020 году вывести корабль из бассейна на воду», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что за время ремонта крейсера в наливном бассейне «Севмаша» был выполнен большой объем корпусных работ. Сейчас специалисты готовятся к монтажу валопровода.

Глубокая модернизация крейсера должна завершиться до 2021 года. Крейсер, в частности, получит на вооружение крылатые ракеты «Калибр», ЗРК «Полимент-Редут», его зенитный боекомплект будет увеличен в разы. Кроме того, на корабле будут заменены системы жизнеобеспечения и корабельной энергетики, установлен новый многофункциональный бортовой компьютер.

«Адмирал Нахимов» был спущен на воду в 1986 году. В 1999 году крейсер встал на плановый ремонт, глубокая модернизация корабля началась в 2013 году.