Лед и пламя: экипажи войск РХБЗ преодолели огненно-штурмовую полосу в сильнейший мороз

В ЦВО проходит подготовка ко второму этапу конкурса для военных «Безопасная среда», который ежегодно проходит в рамках международных армейских игр АрМИ-2021. Экипажи специалистов войск РХБЗ в ходе практических действий на бронемашинах химической разведки РХМ-4 и РХМ-6 отработали скоростное маневрирование, спешивание, ведение разведки и преодоление огненно-штурмовой полосы. В условиях сильнейшего мороза военнослужащие преодолели огненно-штурмовую полосу в полной военной экипировке. Продемонстрировавшие лучшие результаты солдаты будут представлять Центральный военный округ на всеармейском этапе конкурса.

В практическом этапе тренировки были также задействованы экипажи термодымовых машин ТДА-3, отработавшие норматив по аэрозольному прикрытию полевого командного пункта от средств воздушной разведки и наведения оружия. Для того, чтобы не допустить переохлаждение личного состава, командование соединения развернуло на полигоне полевые пункты обогрева военнослужащих.

Накануне для проведения конкурса на полигонах в Сибири военнослужащие ЦВО после обильных снегопадов очистили более 200 км дорог. Работа проходила на полигонах Кузбасса, Новосибирской области и Алтайского края. Для этого инженеры используют машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72, а также путепрокладчики БАТ-2.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.