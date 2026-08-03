Белоусов поздравил мотострелков, взявших Белый Колодезь

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил воинов-мотострелков группировки войск «Север» со взятием под контроль населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области. Об этом сообщило МО РФ.

«Поздравляю личный состав соединений с успешным выполнением боевой задачи. В результате ваших решительных действий противник, понеся потери, отступил дальше на Запад», - говорится в тексте телеграммы.

Белоусов заметил, что мотострелки проявили храбрость и отвагу. Они решительно громят украинских боевиков и отбрасывают их с занимаемых рубежей. Не жалея жизни, бойцы отстаивают интересы Отечества. Память о них, подчеркнул министр, останется в веках.

Глава российского оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение долга по защите народа и России. Он также выразил уверенность, что их стойкость, уверенность, упорство, а также профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашей страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.