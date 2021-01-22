В темных глубинах: как действует спасательный батискаф Черноморского флота

Такое экстремальное погружение увидишь не часто. Тяжелый батискаф - как маятник. Его с большой амплитудой раскачивает из стороны в сторону. Так, что тросы еле выдерживают. Страхует весь экипаж.

Чтобы аппарат не бился о борта судна, с которого он погружается, приходится страховать вот так, вручную. Он уже почти коснулся воды, чуть-чуть осталось. А дальше - служба морских происшествий уходит на глубину. Смоделированы такие условия, с которыми больше никто не справится.

«Он незаменим в плане оказания помощи аварийной подводной лодке. То есть если нужно спасти людей, то это самый незаменимый источник. У него есть площадка, где он подходит к подводной лодке и стыкуется. Есть специальный отсек, где он одновременно может двадцать человек забрать с собой и спасти», - отметил Вадим Джанунц, начальник аварийно-спасательного отряда УПАСР Черноморского флота.

Задача для аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. Погружение на дно - чтобы эвакуировать экипаж с борта аварийной подводной лодки. Для этого там на 200-метровой глубине должна произойти «стыковка». Чтобы доступно объяснить - визуализируем с помощью пришвартованной у причала подводной лодки.

Эта поверхность должна быть идеально отполирована, чтобы стыковка прошла успешно. Это и есть тот самый аварийный люк, через который происходит соединение со спасательным аппаратом. Он находится в носовой части корпуса. Прямо над торпедным отсеком есть еще одна такая же шахта в корме подводного корабля. Она ведет в отсек убежища. Под водой такое увидеть нереально. Но вот как бы это происходило, если бы мы могли наблюдать из глубины.

В эти минуты важны максимальная концентрация и четкое выполнение инструкций. Разгерметизации под водой ни в коем случае нельзя допустить.

«Представим, что все подводники сейчас находятся во втором отсеке, при этом задраивается верхний люк. По приборам контролируется состав воздуха во втором отсеке, и подается либо туда кислород, либо запускается вентиляционная установка», - прокомментировал Юрий Мочалин, командир глубоководного спасательного аппарата АС-28.

А подводники должны добраться к аварийному выходу как можно быстрее. Пускай даже вслепую, по памяти. Ведь свою лодку они знают досконально - расстояния на ней измеряют шагами. Это то, что должен уметь каждый подводник. Даже с закрытыми глазами. И это не фигура речи. А реальное задание, которое имитирует аварию на борту. Как правило, в таких ситуациях электроснабжение выходит из строя. Задраивать переборки и перемещаться по отсекам приходится на ощупь.

Действия на случай подобных происшествий всегда отрабатывают совместно: дивизион подводных лодок и аварийно-спасательный отряд Черноморского флота.

А для глубоководных работ привлекают особые проекты. Как раз сконструированные так, чтобы в море выполнять аварийные и поисковые работы. В этом плане уникален катамаран «Коммуна». Старейшее спасательное судно Российского флота. Ему уже более 100 лет. Его оснащение постоянно обновляется. Сейчас корабль проходит испытания после модернизации.