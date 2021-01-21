В Нахимовском училище в Петербурге прошла тренировка по управлению кораблем на штурманском тренажере

В преддверии Дня штурмана ВМФ России, который будет отмечаться 25 января, в Санкт-Петербургском Нахимовском военно-морском училище с воспитанниками 10 класса провели тренировку по штурманскому делу. Занятие и практическая часть осуществлялись с использованием учебного тренажера по управлению маломерным судном, который выступал в роли конкретного корабля. Данный корабль нахимовцы должны были привести в определенную точку, заданную по условиям задания.

Для этого воспитанники самостоятельно наносили на навигационную карту исходную обстановку, решали задачу по определению курса корабля в указанную точку и отдавали команды рулевому на движение по утвержденному курсу. В процессе происходила корректировка движения при помощи использования береговых ориентиров. Таким образом, в ходе занятия нахимовцы закрепили на практике теоретические знания по вопросам навигационной прокладки и способам определения места в море.

Ведущим направлением в обучении воспитанников Нахимовского военно-морского училища является военно-морская подготовка. В течение всего обучения нахимовцы получают знания и умения по основам военно-морского дела. Одним из разделов морской подготовки является кораблевождение, предполагающее обучение выполнению простой навигационной прокладки, то есть отображению на морской навигационной карте движения своего корабля.

К концу десятого класса все нахимовцы с легкостью справляются с подобными заданиями. Это говорит о высоком уровне подготовки воспитанников в военно-морском деле, а также об их заинтересованности в военно-морской службе.