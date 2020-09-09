Истребитель Су-27 поднимался на перехват самолета ВВС США над Черным морем
Нарушения Государственной границы Российской Федерации американским самолетом не допущено.
© Фото: Минобороны России
Истребитель Су-27 из состава дежурных сил поднимался на перехват самолета ВВС США над акваторией Черного моря. Цель была зафиксирована российскими средствами контроля.
Самолет приближался к Государственной границе России. Экипаж Су-27 идентифицировал его как самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
После встречи в небе с российским истребителем, экипаж американского самолета изменил курс, а Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования, сообщили в Национальном центре обороны.