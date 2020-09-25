Разведку у границ РФ за неделю вели 43 иностранных самолета

Разведку возле российских границ за неделю вели 43 иностранных самолета-разведчика и шесть беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В воздух шесть раз поднимались истребители дежурных сил ПВО РФ. В результате нарушений воздушного пространства России допущено не было.

© Минобороны РФ

На прошлой неделе разведку у российских границ вели 44 самолета, а также 10 БПЛА. Нарушений воздушного пространства РФ также допущено не было.