В небе, на земле и на море: самые яркие моменты масштабных учений «Кавказ-2020»

Масштабные стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» гремят на полигонах России. Маневры разворачиваются на внутренних полигонах Южного военного округа - Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области сейчас идет подготовка к следующему этапу маневров. Основная программа учений держится в секрете, поскольку они максимально приближены к боевым ситуациям. Накануне прошла отработка сценария высадки мобильного эшелона. Это захватывающее зрелище, когда в воздух поднимаются десятки вертолетов, на борту которых находятся сотни десантников. Они высаживаются на специальных тросах, занимают оборону и ждут подхода основных десантных сил.

В этих маневрах задействованы не только десантники, но и автомобили багги. Они легкие, быстрые, прекрасно передвигаются по бездорожью и подходят для разведывательных действий.

СКШУ «Кавказ-2020 развернулись не только на российских полигонах, но также в Абхазии, Армении и Южной Осетии. На полигоне Ашулук, ночью прошла отработка сценария, при котором мотострелки отразили нападение условной диверсионной разведывательной группы. Для участия в маневрах мотострелки совершили марш в 800 километров. Они преодолели этот путь на бронетехнике.

На полигоне Прудбой прошла отработка сценария, при котором десятники уничтожили условную незаконную группу вооруженных формирований. Также была оказана поддержка с воздуха. В небо поднялись Су-27, Су-30СМ. Они встретили условного противника в воздухе, отработали стрельбу по наземным целям.

И самое красочное действие развернулось в акваториях Каспийского и Черного морей. Флот отработал уничтожение условного противника на берегу, а в Черном море корабли отразили нападение в самой акватории.

В общей сложности к учениям планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учениях, проводимых под единым оперативным командованием, составит до 12 900 военнослужащих. В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск на учения приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Принять участие в качестве наблюдателей планируют представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.