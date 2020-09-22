Борьба со стихией: бойцы ВВО не допустили затопления села Ленинское в ЕАО

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) смогли удержать паводковые воды реки Амур и не допустить затопления села Ленинское Еврейской автономной области (ЕАО).

Во время противопаводковых мероприятий военные при активном взаимодействии с местной администрацией и отрядами МЧС РФ, возвели около четырех километров защитных гидротехнических сооружений. Для выполнения этих работ более 700 бойцов соединения уложили свыше 140 тысяч мешков с песком и глиной на пути паводковых вод.

Военнослужащие, участники ликвидации последствий затопления, также активно помогают местному населению. Жители села, в свою очередь, всячески стараются выразить благодарность за спасение их домов.

Особую признательность от лица администрации Ленинского получили инженеры мотострелкового соединения. Благодаря их технически грамотному решению в построении водоотражающих сооружений на пути паводковых вод, получилось спасти от затопления само село, а также сохранить движение техники по дороге к населенному пункту для выполнения спасательных работ.