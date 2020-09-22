«Кавказ-2020»: мотострелки и танкисты вышли на огневые рубежи полигона Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области стартовали стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». Общевойсковые соединения Южного военного округа (ЮВО) отрабатывают тактику ведения боевых действий в пустынной местности.

Мотострелковые и танковые подразделения проводят маневренные оборонительные действия в зоне ответственности, занимая выгодные рубежи. Военнослужащим приходится действовать в ночное время суток.

Специально на учения в Астраханскую область передислоцированы мотострелки Южного военного округа. Соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии были подняты по тревоге. Они совершили комбинированный марш на бронетехнике, длиной более тысячи километров. Впервые горные подразделения выполняют маневры в пустынной местности.

В ходе учений будет проверена работа командного состава по ведению наступательных и оборонительных действий в условиях пустынно-степной местности, управлению силами и средствами с использованием современных автоматизированных систем и средств связи.

Особое внимание на полигоне Ашулук уделят действиям подразделений противовоздушной обороны по отражению ударов авиации условного противника и взаимодействию с расчетами беспилотных летательных аппаратов.