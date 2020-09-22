Засада на «неприятеля» и работа тактического десанта: как проходят учения «Кавказ-2020» под Волгоградом

Масштабные стратегические учения «Кавказ-2020» проходят на полигонах России. В Волгоградской области военные отработали отражение атаки группы «диверсантов», которые, по легенде маневров, попытались помешать движению нашей техники.

Но вместо этого плотный огонь из ручных противотанковых гранатометов остановил продвижение колонны условного неприятеля. А из другого гранатомета - АГС-17 «Пламя» - была уничтожена живая сила «противника» на расстоянии до полутора километров.

Одновременно в лесу завязался ожесточенный бой. Это разведчики устроили засаду на «диверсантов». Фактор внезапности сыграл свою роль и условная бандгруппа была «ликвидирована».

В небе над полигоном появился транспортно-штурмовой вертолет МИ-8АМТШ и в дело вступил тактический воздушный десант. Передовая десантно-штурмовая группа высадилась на полигоне «Прудбой». Задачей десантников было обнаружить расположение «незаконных вооруженных формирований», закрепиться и обеспечить подход основных сил крылатой пехоты. И это они блестяще выполнили.

На полигоне «Прудбой» ВДВ представляет 56-я Камышинская гвардейская десантно-штурмовая бригада.

Учения «Кавказ-2020» - это непростой экзамен для всех соединений. В ближайшие дни военным будет сложнее вдвойне, ведь, по прогнозам синоптиков, в пыльные волгоградские степи идет не характерный для сентября аномальный летний зной.