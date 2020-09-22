Десантники России и Белоруссии «захватили» гидротехнический узел на учениях под Брестом

Российские и белорусские десантники в рамках активной фазы совместных учений «Славянское братство-2020» отработали захват гидротехнического узла. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

«Военнослужащие Псковского соединения ВДВ совместно с белорусскими коллегами отработали захват гидротехнического узла вблизи города Брест Республики Беларусь в рамках проведения совместного тактического учения "Славянское братство-2020"», - информирует ведомство.

Выполнение тактической задачи началось с нанесения армейской авиацией удара по условному неприятелю. Затем российские и белорусские военнослужащие десантировались на воду с использованием водолазного снаряжения, после чего силами ротной тактической группы был освобожден гидротехнический узел.

С 14 сентября на полигонах «Брестский» и «Гожский» на территории РБ проходят российско-белорусские учения «Славянское братство-2020». В ходе маневров десантники отрабатывают контртеррористические задачи в составе многонациональной тактической группы.

Во втором этапе учений со стороны РФ принимают участие более 900 человек и около 100 единиц военной техники.