Армия Синхронный залп: как «Ивановец» и Р-60 ракетным ударом поразили «вражеские» корабли в Черном море Виктория Косогляденко Поставленную задачу в море выполняют более 20 кораблей. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Корабли и авиация Черноморского флота ракетным ударом уничтожили отряд кораблей условного противника на масштабных стратегических учениях «Кавказ-2020». Поставленную задачу в море выполняют более 20 кораблей. В ходе первого этапа экипажи ракетных катеров «Ивановец» и Р-60 нанесли удар противокорабельными ракетами «Москит» синхронным залпом. Обе ракеты успешно поразили цели. Корреспонденту «Звезды» удалось наблюдать ракетный удар с борта военного судна и услышать главную команду «Огонь!». На втором этапе по мишени выполнялся бомбовый удар фронтовыми бомбардировщиками Су-24М и многоцелевыми истребителями Су-30СМ с дострелом по цели крылатыми ракетами. Позиция была также успешно поражена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует