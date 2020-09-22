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В Таджикистане завершились тактические учения российских мотострелков

Ян Брацкий
05:15 22.09.2020
Мониторинг учений осуществляли расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан -10».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В горах Таджикистана завершились двусторонние тактические учения с привлечением тысячи российских мотострелков 201-й военной базы.

В ходе маневров военнослужащие отработали действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов, где основное внимание было уделено совершенствованию взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и разведывательными подразделениями.

Состоялись боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин, танков и артиллерийских орудий, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В тактических учениях, которые состоялись сразу на двух полигонах Ляур и Самбули, было задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники: боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

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