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В рамках СКШУ «Кавказ-2020» создана многоуровневая система разведки

Тамара Астапенкова
09:00 21.09.2020
В общей сложности к учениям планируется привлечь около 80 тысяч человек.
В рамках СКШУ «Кавказ-2020» создана многоуровневая система разведки
© Фото: Минобороны РФ

В рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» создана многоуровневая система разведки. Воздушная группировка беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Тахион» и «Форпост» позволит непрерывно вести воздушную разведку для выявления и гарантированного уничтожения сил и средств условного противника.

Комплекс разведки управления и связи «Стрелец», оснащенным спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, и беспилотники с высокой степенью эффективности будут обеспечивать идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения. КРУС «Стрелец» позволит мобильным элементам разведки, оснащенным системой опознавания «свой-чужой», сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, радиолокаторами и приборами прицеливания.

На тактическом уровне будет действовать оптико-электронный комплекс «Ирония», поставленный на вооружение соединения спецназа Южного военного округа. Его применение позволит круглосуточно и в любую погоду вести визуальную разведку и передавать координаты огневым средствам для уничтожения вооружения, военной техники и объектов условного противника.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут с 21 по 26 сентября на внутренних полигонах ЮВО, наземных авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

В общей сложности к учениям планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учениях, проводимых под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск на учения приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Принять участие в качестве наблюдателей планируют представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

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