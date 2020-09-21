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«Тунгуска» и «Уран-3»: как готовятся к СКШУ «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр

Даниил Левин
08:35 21.09.2020
Учения пройдут с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, наземных авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В понедельник, 21 сентября, в России стартовали стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020». Учения пройдут с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа - Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

В общей сложности к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч военнослужащих. При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учения, проводимые под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

На полигоне Капустин яр в Астраханской области пройдет основная и самая яркая часть стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Правый фланг обороны, здесь располагаются зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска», радиус действия которых до 8 километров, а высота поражения целей – 3,5 километра. Стоит особо отметить, насколько сложно будет выполнить капониры такого масштаба на этой территории. С виду кажется, что здесь пустыня и песок. Но на самом деле под ним слой глины, что представляет особую сложность при выполнении капониров.

К «Тунгускам» прибыли и новейшие комплексы «Уран-3» – это беспилотники-роботы, которые будут разминировать поля.

Все комплексы ПВО, которые участвуют в СКШУ «Кавказ-2020», объединены в единый комплекс обороны. Это системы С-300 и С-400, ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», кроме того в воздух в любой момент готовы подняться самолеты Су-27, Су-30. У летчиков будет возможность продемонстрировать все свое мастерство.

Много задач и у сухопутных войск: многокилометровые марши, в которых участвует самая разная техника. В эти минуты офицеры на командных пунктах завершают планирование последних деталей учений, в том числе при участии иностранных делегаций.

Для отработки совместных действий на учения приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Принять участие в качестве наблюдателей планируют представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

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