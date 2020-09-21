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«Град Свияжск», «Волгодонск» и «Раптор»: более 30 боевых кораблей Каспийской флотилии привлечены к участию в СКШУ «Кавказ-2020»

Тамара Астапенкова
08:00 21.09.2020
Группировке сил флотилии предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.
«Град Свияжск», «Волгодонск» и «Раптор»: более 30 боевых кораблей Каспийской флотилии привлечены к участию в СКШУ «Кавказ-2020»
© Фото: Минобороны РФ

На морских полигонах стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» более 30 экипажей надводных кораблей Каспийской флотилии приступили к развертыванию тактических групп.

В море в составе корабельных ударных группировок вышли ракетные корабли проектов 11661К и 21631 «Дагестан», «Град Свияжск» и малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала», базовые, рейдовые тральщики, противодиверсионные катера типа «Грачонок», «Раптор», десантные катера, а также суда вспомогательного флота.

Группировке сил флотилии предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработать взаимодействие с береговыми подразделениями при ведении боевых действий на приморском направлении. Экипажи практически отработают оборону морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности в акватории Каспийского моря.

К участию в СКШУ «Кавказ-2020» задействовано около 40 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 3 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также 10 летательных аппаратов.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа - Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий на учения приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Принять участие в качестве наблюдателей планируют представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

В общей сложности к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч военнослужащих. При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учения, проводимые под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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