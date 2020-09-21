Военно-транспортная авиация ВКС перебазирована на оперативные аэродромы в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

На оперативные аэродромы в рамках стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» перебазированы экипажи военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Перелеты осуществлялись с аэродромов постоянной дислокации в Тверской, Псковской, Оренбургской, Ульяновской и Ростовской областях. Было перебазировано около 60 самолетов Ил-76.

Для отработки совместных действий на учения приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, наземных авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

В общей сложности к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск Росгвардии и МЧС).

Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учения, проводимые под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.