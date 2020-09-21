Снайперы ВВО отработали стрельбу из АСВК-М и «Винторезов» в Хабаровске

Снайперы со всего Дальнего Востока собрались в Хабаровске, чтобы получить навык работы с новым для себя высокоточным оружием. Курсанты вышли на огневой рубеж с модернизированными крупнокалиберными винтовками АСВК-М и ставшими уже легендарными бесшумными «Винторезами».

Это вооружение недавно поступило в Восточный военный округ. Винтовки получили совершенно новые прицелы - так, на АСВК теперь можно регулировать кратность от 4-х до 12-ти, также у нее радикально уменьшена отдача и снижен вес.

«Винторез» получил новые сошки, магазины увеличенной емкости и современный унифицированный ночной прицел «Невидимка». И теперь снайперам надо набить руку в обращении с ними, чтобы эффективно поражать цели.