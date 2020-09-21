Более 3,5 тысяч десантников примут участие в СКШУ «Кавказ-2020»

С 21 по 26 сентября воздушно-десантные войска примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» (СКШУ «Кавказ-2020»). Учения пройдут в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2020 год на трех общевойсковых полигонах Южного военного округа – Капустин Яр, Прудбой, Ашулук, двух наземных авиационных полигонах – Арзгирский и Копанской, одном полигоне ВДВ, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

На полигоне Капустин Яр развернутся основные действия ВДВ. Будет десантировано более 1000 человек личного состава и более 100 единиц боевой и специальной техники из более чем 50 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. Десантирование будет проведено с двух аэродромов, расположенных в Таганроге и Ульяновске, самолетами Ил-76МД на две параллельные площадки приземления с разносом по высотам от 900 до 600 метров.

Впервые в рамках учений будет проведено десантирование парашютным способом из самолетов Ил-76МД парашютно-десантного подразделения, на вооружении которого стоят боевые машины десанта БМД-4М. Будут применены новейшие парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и многофункциональные парашютные системы МКС-350, специально разработанные для новейшей боевой техники ВДВ.

На полигонах Капустин Яр и Прудбой будет осуществлено беспарашютное десантирование личного состава, с использованием канатов и спусковых устройств из вертолетов армейской авиации, а также посадочным способом. В ходе высадки главных сил десанта будет осуществлена переброска вертолетами армейской авиации Ми-26 и Ми-8АМТШ батареи гаубиц Д-30, автомобилей «Нива Котенок» и «Эскадрон», оснащенных 120-мм минометами «Сани», автоматическими гранатометами АГС-17, крупнокалиберными пулеметами «Корд», а также автомобилей-багги и УАЗ «Пикап», оснащенными пулеметами «Печенег».

На полигоне Раевский в Краснодарском крае подразделения Новороссийского десантно-штурмового горного соединения в ходе учений отразят высадку морского десанта условного противника на морское побережье.

В общей сложности для участия в СКШУ «Кавказ-2020» от Воздушно-десантных войск будет привлечено более 3,5 тысяч военнослужащих и порядка 1 тысячи единиц военной и специальной техники.

Для отработки совместных действий на учения приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. В качестве наблюдателей планируют принять участие представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учения, проводимых под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.