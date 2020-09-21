Дивизионы новейших ЗРК усилили систему ПВО ЮВО в районах проведения учений «Кавказ-2020»

Дивизионы современных зенитных ракетных систем и комплексов 4 армии ВВС и ПВО и общевойсковых объединений Южного военного округа (ЮВО) обеспечили надежную противовоздушную оборону войск и сил на Юге России, в районах проведения стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

Более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», из состава дивизий 4 армии ВВС и ПВО ЮВО совершили марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах.

Кроме того, защиту сил общевойсковых объединений от ударов вероятного противника с воздуха обеспечивают комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и ТОР-М.

Расчеты подразделений ПВО отработают задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей ЮВО, задействованных в мероприятиях СКШУ «Кавказ-2020» в регионах Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставрополья и Кубани.