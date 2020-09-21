«Уничтожение» бронетехники и живой силы: кадры учений минометчиков ЦВО под Челябинском

Расчеты 120-мм минометов «Сани» и противотанковых ракетных комплексов «Конкурс» танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) «уничтожили» живую силу и бронетехнику условного противника в ходе учений с боевой стрельбой на полигоне в Челябинской области.

Во время практического эпизода батарея минометов «Сани» беглым огнем остановила перемещение живой силы условного неприятеля на легкой бронетехнике, обеспечив продвижение своих войск в заданный район. После этого расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов «Конкурс» «уничтожили» одиночными и групповыми выстрелами танки и бронетранспортеры «противника». Стрельба из ПТРК «Конкурс» велась на дальности от 1200 до 3000 метров.

Всего в маневрах было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.