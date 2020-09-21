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В ЮВО создана единая система управления дежурных по ПВО сил в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

Ян Брацкий
03:26 21.09.2020
Для организации управления силами ПВО и взаимодействия с прикрываемыми войсками используются современные средства связи и системы автоматизированного управления.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» создана единая система управления дежурных по противовоздушной обороне сил. Она включает в себя все силы и средства для отражения воздушных ударов, прикрытия группировок войск и управление всеми средствами поражения воздушных целей из единого центра.

Для организации управления силами ПВО и взаимодействия с прикрываемыми войсками используются современные средства связи и системы автоматизированного управления. Использование АСУ позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели, а также в реальном масштабе времени доводить до огневых средств команды на их уничтожение.

На учениях «Кавказ-2020» вопросы ведения радиолокационной разведки, управления и взаимодействия будут отрабатываться в условиях радиоподавления средств связи и постановки радиопомех в различных частотных диапазонах радиолокационным средствам.

Ранее на боевое дежурство по ПВО в новом позиционном районе заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия, а также на оперативных аэродромах на боевое дежурство заступили экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, наземных авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск.

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