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Российские штурмовики Су-25СМ применили авиационные бомбы и ракеты на учениях в горах Киргизии

Ян Брацкий
05:00 21.09.2020
Летчики выполнили сброс 100-килограммовых фугасных авиационных бомб по мишеням, имитирующим УКП, а также выполнили пуски неуправляемых ракет по условному противнику.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны России

Экипажи самолетов Су-25СМ, дислоцированные в Киргизии, уничтожили укрепленный командный пункт условного противника фугасными авиационными бомбами, а также неуправляемыми ракетами в ходе стартовавших летно-тактических учений на одном из авиационных полигонов в горах Средней Азии.

Штурмовики Су-25СМ по сигналу «тревога» выполнили парные взлеты с российского аэродрома Кант. По полученным координатам летчики выполнили сброс 100-килограммовых фугасных авиационных бомб по мишеням, имитирующим укрепленный командный пункт.

Кроме того, они выполнили пуски неуправляемых ракет по целям, имитирующим легко бронированную технику и живую силу условного противника с пикирования. Полеты выполнялись на скоростях 700-750 километров в час и на высотах от 200 до 3000 метров.

Российские летчики выполняют полеты с применением средств авиационного поражения строго по соглашению с военным ведомством Киргизской Республики. В учениях задействованы четыре самолета Су-25 и около 40 человек летного и инженерно-технического состава.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8.

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