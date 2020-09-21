Российские штурмовики Су-25СМ применили авиационные бомбы и ракеты на учениях в горах Киргизии

Экипажи самолетов Су-25СМ, дислоцированные в Киргизии, уничтожили укрепленный командный пункт условного противника фугасными авиационными бомбами, а также неуправляемыми ракетами в ходе стартовавших летно-тактических учений на одном из авиационных полигонов в горах Средней Азии.

Штурмовики Су-25СМ по сигналу «тревога» выполнили парные взлеты с российского аэродрома Кант. По полученным координатам летчики выполнили сброс 100-килограммовых фугасных авиационных бомб по мишеням, имитирующим укрепленный командный пункт.

Кроме того, они выполнили пуски неуправляемых ракет по целям, имитирующим легко бронированную технику и живую силу условного противника с пикирования. Полеты выполнялись на скоростях 700-750 километров в час и на высотах от 200 до 3000 метров.

Российские летчики выполняют полеты с применением средств авиационного поражения строго по соглашению с военным ведомством Киргизской Республики. В учениях задействованы четыре самолета Су-25 и около 40 человек летного и инженерно-технического состава.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8.