Тульские десантники прибыли в Белоруссию на учения «Славянское братство - 2020»

В соответствии с замыслом белорусско-российских учений «Славянское братство - 2020» на территорию Белоруссии железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения Воздушно-десантных войск России, которая примет участие в совместных практических действиях активной фазы на полигоне Гожский под Гродно.

Ранее, 14 сентября, в Белоруссию прибыли российские десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения.

В ходе активной фазы они совместно со своими белорусскими коллегами отработают на полигоне Брестский высадку передового отряда по-штурмовому из вертолетов, захват района для десантирования, десантирование основных сил парашютным способом из самолетов Ил-76МД, блокирование населенного пункта, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.

Всего в учении с российской стороны во втором этапе российско-белорусского учения «Славянское братство - 2020» примут участие более 900 человек и около 100 единиц военной техники.