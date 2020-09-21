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Тульские десантники прибыли в Белоруссию на учения «Славянское братство - 2020»

Андрей Аркадьев
17:55 21.09.2020
С 14 сентября на полигонах Брестский и Гожский проводятся совместные белорусско-российские учения «Славянское братство - 2020».
Тульские десантники прибыли в Белоруссию на учения «Славянское братство - 2020»
© Фото: Андрей Александров, РИА Новости

В соответствии с замыслом белорусско-российских учений «Славянское братство - 2020» на территорию Белоруссии железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения Воздушно-десантных войск России, которая примет участие в совместных практических действиях активной фазы на полигоне Гожский под Гродно.

Ранее, 14 сентября, в Белоруссию прибыли российские десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения.

В ходе активной фазы они совместно со своими белорусскими коллегами отработают на полигоне Брестский высадку передового отряда по-штурмовому из вертолетов, захват района для десантирования, десантирование основных сил парашютным способом из самолетов Ил-76МД, блокирование населенного пункта, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.

Всего в учении с российской стороны во втором этапе российско-белорусского учения «Славянское братство - 2020» примут участие более 900 человек и около 100 единиц военной техники.

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