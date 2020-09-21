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Истребители ЮВО заступили на боевое дежурство в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

Ян Брацкий
03:10 21.09.2020
Летчикам предстоит отработать перехват воздушных целей, выполнить задачи по прикрытию действий ударной авиации, а также нанесению авиационных ударов по наземным целям.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ Южного военного округа (ЮВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на оперативных аэродромах в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

Инженерно-технический состав авиационных частей ЮВО провел комплекс мероприятий по обслуживанию техники и подготовке самолетов к вылету для выполнения задач по предназначению.

В рамках учений экипажам истребительной авиации предстоит отработать перехват воздушных целей, выполнить задачи по прикрытию действий ударной авиации, а также нанесению авиационных ударов по наземным целям.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, наземных авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск на учения приглашены военнослужащие из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

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