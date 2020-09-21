Мотострелки ЮВО и ВС Южной Осетии подняты по тревоге в рамках учения «Кавказ-2020»

Мотострелки ЮВО совместно с Вооруженными силами Южной Осетии были подняты по тревоге в рамках учения «Кавказ-2020», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Мотострелки российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совместно с Вооруженными силами Южной Осетии были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Дзарцеми в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020"», - говорится в сообщении.

На первом этапе учения батальонная тактическая группа отработает поисковые действия в горно-лесистой местности с применением беспилотной авиации, станций ближней разведки СБР-3 и комплекса разведки управления и связи «Стрелец».

После обнаружения квадрата, в котором находятся незаконные вооруженные формирования и диверсионные группы противника, две ротные тактические группы совместно с Вооруженными силами Южной Осетии организуют его блокирование. Третья тактическая группа подготовит наступление и выполнит просачивание в лагерь террористов для его уничтожения.

В ходе активной фазы учения батальонная тактическая группа разыграет тактический эпизод «Переход в наступление и разгром группировки НВФ» с холостыми боеприпасами и средствами имитации. В роли условного противника выступят подразделения российской военной базы ЮВО.

Особое внимание в ходе учений уделяется отработке вопросов организации подразделений резерва по борьбе с заминированными автомобилями, на которых будут прорываться террористы. Отдельно от подразделений будут действовать снайперские пары, которые оборудуют позиции в разрушенных зданиях, лесных завалах и на деревьях.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Южной Осетии привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной техники, в их числе танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», зенитно-ракетный комплекс «Стрела», самоходные артиллерийские установки «Акация», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7В.