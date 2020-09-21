Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Мотострелки ЮВО и ВС Южной Осетии подняты по тревоге в рамках учения «Кавказ-2020»

Андрей Аркадьев
16:00 21.09.2020
К розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Южной Осетии привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной техники.
Мотострелки ЮВО и ВС Южной Осетии подняты по тревоге в рамках учения «Кавказ-2020»
© Фото: Минобороны России

Мотострелки ЮВО совместно с Вооруженными силами Южной Осетии были подняты по тревоге в рамках учения «Кавказ-2020», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Мотострелки российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совместно с Вооруженными силами Южной Осетии были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Дзарцеми в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020"», - говорится в сообщении.

На первом этапе учения батальонная тактическая группа отработает поисковые действия в горно-лесистой местности с применением беспилотной авиации, станций ближней разведки СБР-3 и комплекса разведки управления и связи «Стрелец».

После обнаружения квадрата, в котором находятся незаконные вооруженные формирования и диверсионные группы противника, две ротные тактические группы совместно с Вооруженными силами Южной Осетии организуют его блокирование. Третья тактическая группа подготовит наступление и выполнит просачивание в лагерь террористов для его уничтожения.

В ходе активной фазы учения батальонная тактическая группа разыграет тактический эпизод «Переход в наступление и разгром группировки НВФ» с холостыми боеприпасами и средствами имитации. В роли условного противника выступят подразделения российской военной базы ЮВО.

Особое внимание в ходе учений уделяется отработке вопросов организации подразделений резерва по борьбе с заминированными автомобилями, на которых будут прорываться террористы. Отдельно от подразделений будут действовать снайперские пары, которые оборудуют позиции в разрушенных зданиях, лесных завалах и на деревьях.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Южной Осетии привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной техники, в их числе танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», зенитно-ракетный комплекс «Стрела», самоходные артиллерийские установки «Акация», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7В.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
16:47 В стране и мире
Видео
В Москве автомобиль сбил пешеходов на тротуаре
16:16 В стране и мире
Видео
Глава Росреестра на встрече с Путиным обозначил сроки начала «гаражной амнистии»
15:50 Вопросы истории
Видео
Затонувшее боевое судно XIX века обнаружили в Керченском проливе
14:39 Армия
Видео
«Кавказ-2020»: на полигоне Капустин Яр представлен единственный экземпляр новейшей установки разминирования
12:29 В стране и мире
Видео
Пресс-служба Московской канатной дороги объяснила видео с эвакуацией пассажиров
Популярное
Популярное
Видео
В Эквадоре бушует вулкан Сангай: кадры с места
Видео
Ударил бортпроводника: в Казани завели уголовное дело на авиадебошира
Видео
Четыре гостя: в поселки под Магаданом вышли медведи из-за пожаров
Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца
Врачи рассказали, как выявить рак легких по пальцам
На фото с певицей Валерией нашли оптическую иллюзию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.