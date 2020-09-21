Инженерно-саперный полк прибыл в Астраханскую область на учение «Кавказ-2020»

Самолеты военно-транспортной авиации перебросили инженерно-саперный полк, дислоцированный на Кубани, на военные полигоны в Астраханской области в рамках учения «Кавказ-2020». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Инженерная разведка и разминирование проводится с применением новейших средств, в частности, переносных искателей неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М «Коршун», искателей проводных линий управления инженерными боеприпасами ПИПЛ, комплектов защиты сапера ОВР-3.

В районах учений оборудованы пункты добычи и очистки воды с использованием станций комплексной очистки СКО-10 и мобильных комплексов доочистки и консервирования воды МККВ-400.

Для устройства электроснабжения полевых подвижных пунктов управления применяются электрогенераторы ЭД-1000 и ЭД-100. Маскировка полевых пунктов управления ведется с применением современных средств маскировки и маскировочных комплектов МКТ4П, МКТ-4Л, МКТ-3ЛР, а также УМВ-1.

В ходе тактических розыгрышей инженерные подразделениями будут проделывать проходы и расчищать завалы на маршрутах движения военной техники.

Задействованы специальная техника, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-3 оборудованные штатной телескопической стрелой с захватом-манипулятором, путепрокладчик БАТ-2.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.