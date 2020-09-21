Около 20 экипажей вертолетов армейской авиации задействованы в учении «Кавказ-2020» в Армении

Около 20 экипажей вертолетов армейской авиации задействованы в розыгрышах боевых тактических действий на учении «Кавказ-2020» в Армении, сообщает Минобороны России.

«Армейская авиация обеспечит переброску и высадку десанта, прикрытие наступления войск, доставку грузов, нанесет огневые удары по колоннам военной техники и объектам условного противника», - говорится в сообщении.

Розыгрыш практических боевых действий подразделений ЮВО и Вооруженных сил Армении проводится с 21 по 26 сентября под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна.

На учениях соблюдаются противоэпидемические меры, связанные с ситуацией с коронавирусом. Все участники будут находиться под наблюдением медиков.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Армении привлечено более 1,5 тысячи человек и задействовано около 300 единиц военной техники.