Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Около 20 экипажей вертолетов армейской авиации задействованы в учении «Кавказ-2020» в Армении

Андрей Аркадьев
14:00 21.09.2020
В практических действиях на полигоне Алагяз задействованы десантно-штурмовые Ми-8МТВ и ударные Ми-24П вертолеты.
Около 20 экипажей вертолетов армейской авиации задействованы в учении «Кавказ-2020» в Армении
© Фото: Минобороны России

Около 20 экипажей вертолетов армейской авиации задействованы в розыгрышах боевых тактических действий на учении «Кавказ-2020» в Армении, сообщает Минобороны России.

«Армейская авиация обеспечит переброску и высадку десанта, прикрытие наступления войск, доставку грузов, нанесет огневые удары по колоннам военной техники и объектам условного противника», - говорится в сообщении.

Розыгрыш практических боевых действий подразделений ЮВО и Вооруженных сил Армении проводится с 21 по 26 сентября под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна.

На учениях соблюдаются  противоэпидемические меры, связанные с ситуацией с коронавирусом. Все участники будут находиться под наблюдением медиков.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Армении привлечено более 1,5 тысячи человек и задействовано около 300 единиц военной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
13:16 В стране и мире
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Ханты-Мансийском округе
12:29 В стране и мире
Видео
Пресс-служба Московской канатной дороги объяснила видео с эвакуацией пассажиров
12:00 Армия
Видео
Корабельная группа в ходе учения «Кавказ-2020» на Каспии уничтожила мины условного противника
11:30 В стране и мире
Небензя: Россия сможет себя защитить, если СНВ-3 не будет продлен
11:02 В стране и мире
Онищенко назвал главную опасность четырехдневной рабочей недели
Популярное
Популярное
Видео
В Эквадоре бушует вулкан Сангай: кадры с места
Видео
Ударил бортпроводника: в Казани завели уголовное дело на авиадебошира
Видео
Четыре гостя: в поселки под Магаданом вышли медведи из-за пожаров
Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца
Врачи рассказали, как выявить рак легких по пальцам
На фото с певицей Валерией нашли оптическую иллюзию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.