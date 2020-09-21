Корабельная группа в ходе учения «Кавказ-2020» на Каспии уничтожила мины условного противника

Корабельная тральная группа Каспийской флотилии отработала проводку кораблей за тралами, поиск и уничтожение мин условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В ходе учения на полигонах Каспийского моря базовые и рейдовые тральщики соединения кораблей охраны водного района Каспийской флотилии в составе тактической группы отработали действия по противоминному обеспечению развертывания основных сил флотилии из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия», - говорится в сообщении.

Экипажи тральщиков отработали задачи по поиску мин с использованием гидроакустических станций, по постановке контактных и неконтактных тралов.

Каспийцы осуществили проводку малых артиллерийских, ракетных и десантных кораблей за тралами и форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих, донных и якорных мин.

Также корабельная тральная группа в рамках учения осуществила попутный разведывательный поиск морских мин условного противника в указанных районах и фарватерах.

Всего к участию в СКШУ «Кавказ-2020» задействовано около 40 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более трех тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также 10 летательных аппаратов.