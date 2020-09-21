Армия Общевойсковые соединения ЮВО приступили к отработке тактики ведения боя в пустыне под Астраханью Андрей Аркадьев Экипажи бронетранспортеров БТР-82А, танков Т-72БМ3 и самоходных артиллерийских установок «Мста-С» поразили мишени. © Фото: Минобороны России Общевойсковые соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО и силы штурмовой и армейской авиации отрабатывают тактику ведения боя в пустыне. Мотострелковые и танковые подразделения проводят маневренные оборонительные действия. Также экипажи бронетранспортеров БТР-82А, танков Т-72БМ3 и самоходных артиллерийских установок «Мста-С» выполнили боевые стрельбы. Поддержку действиям пехоты оказывает штурмовая и армейская авиация Южного военного округа. Всего в учении «Кавказ-2020», которое пройдет с 21 по 26 сентября, принимают участие около 80 тысяч человек. В практических действиях войск (сил) на полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует