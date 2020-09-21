Розыгрыш боевых тактических действий подразделений Армении и РФ стартовал в рамках учения «Кавказ-2020»

В рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне Алагяз в Армении стартовал розыгрыш боевых тактических действий подразделений военной базы ЮВО и Минобороны Армении. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Будут задействованы мотострелковые подразделения, авиация и ПВО ЮВО и Вооруженных сил Армении под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна», - говорится в сообщении.

На учении будут решаться задачи непосредственного управления подразделениями в ходе ведения совместных боевых действий.

Также проверят степень готовности подразделений ЮВО к локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму, повышению взаимодействия органов управления и подразделений двух стран в решении задач по защите интересов и обеспечения военной безопасности.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Армении привлечено более 1,5 тысячи человек и задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация двух стран.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа - Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.