Армия Краснознаменной армии ВВС и ПВО вручили боевое знамя в Хабаровске Андрей Аркадьев Ритуал состоялся в Восточном военном округе. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Боевое знамя Краснознаменной армии ВВС и ПВО ВВО вручил командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко командующему объединением ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенанту Владимиру Кравченко на площади Славы в Хабаровске. В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие объединения, ветераны военной службы, представители администрации края и воспитанники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», заслужившие это почетное право лучшими показателями в учебе и ратном мастерстве. Перед вручением знамени в Зале воинской славы музея Восточного военного округа прошла церемония крепления (прибивки) его полотнища к древку. Право забить первый знаменный гвоздь предоставили командующему армией ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенанту Владимиру Кравченко, а последующие - его заместителям и начальникам служб объединения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует