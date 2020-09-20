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Военнослужащие РФ и Армении выявили сильнейших в национальных видах спорта на учении «Кавказ-2020»

Кирилл Васин
13:05 20.09.2020
Военнослужащие РФ и Армении выявили сильнейших в армянской национальной борьбе, мини-футболе, перетягивании каната, стритболе, волейболе, гиревом спорте и военизированной эстафете.
Военнослужащие РФ и Армении выявили сильнейших в национальных видах спорта на учении «Кавказ-2020»
© Фото: Минобороны РФ

Среди участников Стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» на полигоне Алагяз в Армении проведены состязания по национальным и традиционным видам спорта.

Военнослужащие РФ и Армении выявили сильнейших в армянской национальной борьбе, мини-футболе, перетягивании каната, стритболе, волейболе, гиревом спорте и военизированной эстафете.

Кроме того, все желающие попробовали свои силы в игре в шахматы. В Армении игра в шахматы - очень развитый вид спорта. Шахматы тренируют внимание, развивают общительность, волевые качества, дух соперничества.

Разведчики военной базы Южного военного округа продемонстрировали навыки тактического, рукопашного и ножевого боя.

Особенностью СКШУ в этом году является его проведение в условиях строгого соблюдения противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Все участники будут находиться под наблюдением медицинских специалистов.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Армении привлечено более 1,5 тысячи человек и задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация двух стран.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом, максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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