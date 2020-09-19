Церемония перезахоронения останков 151 красноармейца состоялась в Эстонии

На маардуской земле состоялась церемония перезахоронения останков 151 красноармейца, которые пали в боях за освобождение страны от фашистов и были обнаружены на территории Эстонии членами поисковых клубов «Вирония» и «Фронт Лайн».

В торжественно-траурном мероприятии на мемориальном участке городского кладбища приняли участие посол России в Эстонии Александр Петров, посол Белоруссии в Эстонии Вячеслав Качанов, военный атташе посольства России в Эстонии Андрей Бережной, представители посольства Казахстана в Эстонии, российские дипломаты, мэр города Маарду Владимир Архипов, представители ветеранских (Таллинское Общество участников Второй мировой войны, Клуб ветеранов флота и др.) и поисковых («Вирония», «Отсинг») организаций.

Посол России отметил, что 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также окончание Второй мировой войны широко отмечается как в России, так и за ее пределами.

«Воздается должное подвигу советского солдата, вынесшему на своих плечах всю тяжесть этой суровой военной годины, дошедшего до Берлина и водрузившего флаг Победы над поверженным рейхстагом. Сегодняшняя церемония – напоминание, какой непростой ценой досталась нам эта победа, сколько жертв было положено на ее алтарь для того, чтобы мы могли спокойно говорить о том прошедшем лихолетье», - отметил Александр Петров.

Посол России в Эстонии выразил слова особой признательности мэрии Маарду и жителям города - всем, кто сделал возможным возведение часовни памяти павших в военные годы, а также активистам поисковых клубов Эстонии, которые сохраняют память о погибших красноармейцах.

Посол отметил ряд активистов поисковых клубов Эстонии почетными грамотами. Знаками «За отличие в поисковом движении» I степени был награжден член военно-исторического объединения «Вирония» Игорь Летицкий.

Мэр Маарду Владимир Архипов выразил уверенность в том, что маардуская земля будет еще долго принимать останки всех до последнего бойца, всех героев, отдавших жизнь за свою Отчизну. Священник Маардуского храма Архангела Михаила Димитрий Хюванен отслужил панихиду по погибшим бойцам.

Также минутой молчания почтили память Алексея Козлова, благодаря которому клуб «Вирония» начал свою деятельность и получил разрешение на захоронение бойцов Красной Армии на кладбище Маарду.

Маардуская земля к настоящему времени приняла уже почти 1,5 тысячи останков красноармейцев. Аллея Памяти на кладбище Маарду – это единственное место в Эстонии, где ежегодно проводятся торжественно-траурные церемонии захоронения останков солдат и офицеров Красной армии, павших во время Великой Отечественной войны в боях за освобождение страны от немецко-фашистских оккупантов.