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Государственные флаги стран-участниц «Кавказ-2020» подняты на полигоне Капустин Яр

Алексей Баранов
Даниил Левин
16:31 19.09.2020
В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялась торжественная церемония поднятия государственных флагов стран-участниц стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» и приветствие военнослужащих иностранных государств, прибывших для участия.

В торжественном построении поучаствовали военнослужащие из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. От Вооруженных Сил Российской Федерации в мероприятиях был задействован личный состав подразделений соединений и воинских частей Южного военного округа.

Учение «Кавказ-2020» пройдет в период с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории Южного военного округа и станет в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной боевой подготовки Вооруженных Сил РФ. 

Для отработки совместных действий на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана, всего – до тысячи иностранных военнослужащих. 

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» предполагается привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 900 военнослужащих. В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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