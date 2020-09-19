Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Вернувшийся из Сирии батальон военной полиции встретили на военной базе в Ингушетии

Алексей Баранов
15:50 19.09.2020
Военнослужащие батальона в полном объеме выполнили поставленные задачи и вернулись на родину без потерь.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На военной базе в станице Троицкая в Ингушетии встретили батальон военной полиции, вернувшийся из Сирии. Домой вернулись около 250 военнослужащих ЮВО.

Для вернувшихся военных полицейских был организован праздничный концерт с участием народных артистов Ингушетии, а также состоялась церемония награждения особо отличившихся военнослужащих. К ведомственным наградам было представлено порядка 50 военнослужащих, 17 получили высшие награды. 

Батальон военной полиции обеспечивал безопасность при проведении гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии. При подрыве российско-турецкого патруля 14 июля в Идлибе пострадало трое военнослужащих из Ингушетии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
15:58 В стране и мире
Конструктор Ефремов назвал своевременным показ образцов нового вооружения России
15:21 В стране и мире
Инфекционист Минздрава исключил вторую волну COVID-19
15:24 В стране и мире
В Рыбинске арестовали обвиняемого в убийстве детей
15:00 Вопросы истории
Видео
«Княжество Ховрино»: как современные москвичи оказались потомками византийских правителей
10:25 В стране и мире
Видео
Следователи выясняют причины отравления детей хлором в Санкт-Петербурге
Популярное
Популярное
Доктор Мясников назвал продукты для улучшения сна
Петросян рассказал, почему расстался со Степаненко
Видео
Из кабины Су-27: кадры перехвата самолетов-разведчиков над Балтикой
Видео
Две по цене одной: как Илон Маск хотел купить российские ракеты для SpaceX
Видео
Ученые впервые запустили беспилотники на дно гигантской «черной дыры» на Ямале
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.