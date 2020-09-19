Вернувшийся из Сирии батальон военной полиции встретили на военной базе в Ингушетии

На военной базе в станице Троицкая в Ингушетии встретили батальон военной полиции, вернувшийся из Сирии. Домой вернулись около 250 военнослужащих ЮВО.

Для вернувшихся военных полицейских был организован праздничный концерт с участием народных артистов Ингушетии, а также состоялась церемония награждения особо отличившихся военнослужащих. К ведомственным наградам было представлено порядка 50 военнослужащих, 17 получили высшие награды.

Батальон военной полиции обеспечивал безопасность при проведении гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии. При подрыве российско-турецкого патруля 14 июля в Идлибе пострадало трое военнослужащих из Ингушетии.