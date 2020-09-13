Вальс боевых машин: в Кантемировской дивизии отметили День танкиста

В воскресенье, 13 сентября, в Вооруженных Силах России отмечают День танкиста. Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев принял участие в торжественных мероприятиях в Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

На торжествах по случаю Дня танкиста также присутствовали заместитель командующего танковой армии по военно-политической работе полковник Владимир Румянцев, командование дивизии, глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, ветераны дивизии, юнармейцы, родители и родственники военнослужащих.

Во время торжеств состоялось награждение военнослужащих, отличившихся в боевой подготовке. Для гостей выступили Татьяна Овсеенко, казачье общество «Датчанин» и ансамбль танковой дивизии.

Кульминацией праздника стал танковый балет и реконструкция сражения «Битва под Прохоровкой». Экипажи на танках Т-80 продемонстрировали такие элементы, как «конверт», «вальс», «кадриль» и «танковая дуэль». Фигуры были выполнены на расстоянии 5 метров друг от друга.

Во время реконструкции сражения, зрители смогли увидеть, как танки Т-34 во взаимодействии с артиллерией «уничтожили» немецкую технику и живую силу противника, а также провели эвакуацию поврежденной техники с поля боя. Для выступления было применено охолощенное оружие и техника, среди которой винтовки Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, автомобиль ГАЗ-67, мобильная полевая кухня и другие подлинные предметы военного времени.

К Дню танкиста ремонтные подразделения Кантемировской и Таманской дивизий гвардейской танковой армии ЗВО на территории бронетанкового музея в Кубинке восстановили и реставрировали 24 единицы исторической техники.