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Вооруженные Силы РФ отмечают День танкиста

Тамара Астапенкова
05:00 13.09.2020
Праздник учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В воскресенье, 13 сентября, в Вооруженных Силах России отмечается День танкиста. По традиции, профессиональный праздник приходится на второе воскресенье сентября. В этом году от празднуется в 74 раз.

Праздник учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой.

Первый отечественный танк был создан и вышел на ходовые испытания 31 августа 1920 года на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде. Уже к 1927 году в стране было налажено серийное производство бронетанковой техники.

Сегодня, в рамках исполнения государственного оборонного заказа, ежегодно осуществляется обновление парка танков. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, отмечающие 100-летний юбилей танкостроения, поставляют подразделениям Минобороны России современные образцы бронетанковой техники. В воинские части поступают модернизированные основные боевые танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв».

С Днем танкиста военнослужащих Вооруженных Сил РФ и работников предприятий оборонно-промышленного комплекса поздравил министр обороны России Сергей Шойгу. Он поблагодарил всех за добросовестную службу и ратный труд, а также пожелал здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.

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