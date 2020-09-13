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Шойгу поздравил военнослужащих с Днем танкиста

Иван Линдеманн
01:34 13.09.2020
Глава Минобороны назвал неоценимым вклад танкистов в обеспечение защиты и безопасности России.
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем танкиста
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Поздравляю всех с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо нашей Родины!», - говорится в поздравительном приказе.

Также глава Минобороны назвал неоценимым вклад воинов-танкистов в обеспечение защиты и безопасности России.

«На протяжении всей истории существования бронетанковых войск их личный состав с честью выполняет служебный долг, демонстрирует беспримерное мужество и отвагу, самоотверженность и преданность Отечеству. Вклад воинов-танкистов в обеспечение защиты и безопасности нашей Родины поистине неоценим», - отметил Шойгу.

Кроме того, министр высоко оценил работу конструкторских коллективов и сотрудников предприятий промышленности. Шойгу подчеркнул, что их труд отвечает передовым мировым стандартам.

Напомним, что 5 сентября российские танкисты выиграли финальную эстафету в программе «Танкового биатлона» в рамках АрМИ-2020.

День танкиста в России отмечается ежегодно с 2006 года. Празднование приходится на второе воскресенье сентября.

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