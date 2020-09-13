Армия Шойгу поздравил военнослужащих с Днем танкиста Иван Линдеманн Глава Минобороны назвал неоценимым вклад танкистов в обеспечение защиты и безопасности России. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. «Поздравляю всех с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо нашей Родины!», - говорится в поздравительном приказе. Также глава Минобороны назвал неоценимым вклад воинов-танкистов в обеспечение защиты и безопасности России. «На протяжении всей истории существования бронетанковых войск их личный состав с честью выполняет служебный долг, демонстрирует беспримерное мужество и отвагу, самоотверженность и преданность Отечеству. Вклад воинов-танкистов в обеспечение защиты и безопасности нашей Родины поистине неоценим», - отметил Шойгу. Кроме того, министр высоко оценил работу конструкторских коллективов и сотрудников предприятий промышленности. Шойгу подчеркнул, что их труд отвечает передовым мировым стандартам. Напомним, что 5 сентября российские танкисты выиграли финальную эстафету в программе «Танкового биатлона» в рамках АрМИ-2020. День танкиста в России отмечается ежегодно с 2006 года. Празднование приходится на второе воскресенье сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует